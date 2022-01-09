اتحاد التايكوندو يعلن عن معسكر داخلي للرجال والسيدات

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أعلن اتحاد التايكوندو عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك اليوم، عن قراره في اجتماعه الثاني بدخول لاعبو منتخب مصر الأول للرجال والسيدات معسكر تدريبي في المركز الأوليمبي بالمعادي.

ومن المقرر أن يبدأ المعكسر غدا الاثنين الموافق 10 يناير ويستمر حتي الأحد الموافق 23 يناير الجاري.

وسيتم انتقاء قوام المنتخب الأساسي الذي سيشارك ببطولة كأس العرب G2 وبطولة الفجيرة G2 المقرر اقامتهم بالإمارات في مطلع الشهر القادم.

ويهدف المعسكر إلى رفع المستوي البدني بالإضافة إلى الإعداد الفني بعد توقف التدريبات لفترة طويلة.

ويضم المعسكر أكثر من 40 لاعب ولاعبة من الحاصلين على المركز الأول والثاني بتصفيات المنتخب والتي اقيمت في شهر أبريل الماضي، كما سيتم إضافة عدد من اللاعبين واللاعبات حسب الرؤية الفنية.

ويشارك المنتخب المصري في معسكر خارجي بالإمارات في الفترة من 25 يناير وحتي 31 يناير، يضم المعسكر أكثر من 100 لاعبة ولاعبة يمثلون 8 دول أوروبية وعربية.

الجدير بالذكر أن المدرب الصربي دراجان الحائز على جائزة أفضل مدرب في العالم عن عام 2021، هو المشرف على المنتخب المصري.