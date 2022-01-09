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الخرطوم تترقب موجة احتجاجات جديدة اليوم

د ب أ
نشر في: الأحد 9 يناير 2022 - 9:09 ص | آخر تحديث: الأحد 9 يناير 2022 - 9:09 ص

أعلنت تجمعات سودانية معارضة عن تنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجية اليوم الأحد، في إطار استمرار الضغط على القوات المسلحة.

ويحكم السودان حاليا مجلس سيادة يقوده الجيش، بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأسبوع الماضي.

ويصادف التاسع من كانون الثاني/يناير ذكرى أول احتجاجات ضخمة تُنظم في منطقة أم درمان في 2019، ضمن سلسلة الاحتجاجات السلمية التي نجحت في الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لمدة 30 عامًا.

ويشهد السودان احتجاجات متكررة وحالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية.


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