مستشار الرئيس للصحة: مدة العزل من متحور «أوميكرون» تصل لـ 10 أيام

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إنه يجب اتباع تعليمات الأطباء في مدة العزل بعد الإصابة بفيروس كورونا سواء كان متحور دلتا أو متحور أوميكرون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، اليوم الأحد، أن أقل مدة للعزل من بدء ظهور الأعراض هو 10 أيام، متابعًا أن نتيجة الـ PCR تعتبر 63% من التأكد بالإصابة بالفيروس.

واستكمل، أنه من المتوقع تواجد متحورات جديدة على مدار الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن اللقاحات تعمل على زيادة المناعة لدى المواطنين من الإصابة بأي متحور جديد يطرأ على الفيروس الأصلي.

وتابع، أن هناك دراسات أجريت على متحور «أوميكرون» وأكدت انتشاره بنسبة 14 مرة من الفيروس الأصلي، مضيفًا أن الدولة المصرية تعمل على مواجهة أي متحور جديد ومعرفة مدى انتشاره وأعراضه.