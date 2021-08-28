عمرو أديب ناعيا وائل الإبراشي: خبر وفاته أصابني بالذهول

نعي الإعلامي عمرو أديب الإعلامي وائل الإبراشي الذي توفي، مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز 59 عاما نتيجة تليف بالرئة إثر إصابته بڤيروس كورونا.

وكتب عبر حسابه على تويتر: "هزني خبر وفاة وائل الإبراشي.. دايما كانوا يقولون عائد ويتماثل للشفاء.. لم أتوقع أبدا أن ينتهي فجأة كدا.. كان أستاذ ومتميز وله حلقات مهمة.. محدش كبير على الموت لكن وائل فعلا أصابني بحالة ذهول كامل.. الله يرحمه ويصبر أهله وأصحابه يا رب".

كان حسن الإبراشي قد أعلن وفاة شقيق والده الإعلامي وائل الإبراشي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله.. عمي الإعلامي وائل الإبراشي في ذمة الله أرجو الدعاء له بالرحمه والمغفرة".