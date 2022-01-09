اليونان تسجل 37 ألفا و676 حالة إصابة جديدة بكورونا و65 حالة وفاة

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أعلنت السلطات الصحية في اليونان، تسجيل 37 ألفا و676 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، حتى الساعة الثالثة مساء أمس السبت، بالتوقيت المحلي، وتسجيل 65 حالة وفاة، طبقا لما ذكرته صحيفة "كاتيميرني" اليونانية.

وهناك 634 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي.

وشكلت منطقة "أتيكا" التي تشمل العاصمة، أثينا، 14 ألفا و709 من حالات الإصابة الجديدة، تليها مدينة "سالونيكا" التي سجلت 4145 حالة إصابة جديدة.

ومنذ بدء الجائحة، سجلت البلاد مليونا و489 ألفا و24 حالة إصابة جديدة و21 ألفا و328 حالة وفاة.

ومن جهة أخرى، تستعد الحكومة اليونانية لإصدار الأمر لأطباء العيادات الخاصة بالعمل في مستشفيات حكومية لتخفيف العبء المتزايد على نظام الرعاية الصحية بسبب انتشار سلالة أوميكرون شديدة العدوى من فيروس كورونا.

وأدى ارتفاع أعداد المرضى بسلالة أوميكرون إلى تكدس شديد في مستشفيات البلاد، خصوصا في المناطق الشمالية.