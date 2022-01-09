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عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد مصرع سبعة أشخاص على الأقل وفقدان أثر ثلاثة آخرين، أمس السبت، عندما سقطت كتلة صخرية فوق قوارب تبحر في بحيرة سياحية بولاية ميناس جيرايس بجنوب شرق البرازيل، على ما أفاد رجال الإطفاء.

وقال بيدرو ايهارا المتحدث باسم رجال الإطفاء في ميناس جيرايس: «في هذه المرحلة هناك سبعة قتلى وثلاثة مفقودين».

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى وجود ستة قتلى و20 مفقودا بالإضافة إلى 32 جريحا.

وقال رجال الإطفاء إن عدد المفقودين تم تقديره في البداية على أساس الشهادات واستنادا إلى وكالات السياحة وأقارب الضحايا.

وعند منتصف النهار، انفصلت كتلة صخرية كبيرة من مكانها وسقطت على ثلاثة قوارب تبحر في بحيرة فورناس المعروفة بمياهها ذات اللون الأخضر وبمناظر الجدران الصخرية الخلابة.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سياحا يصرخون بينما تصطدم كتلة ضخمة من الصخور بالمياه. وغرق زورق واحد على الأقل إثر تحطمه في حين فرت زوارق أخرى طلبا للنجاة.