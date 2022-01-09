أسود الكاميرون تلتهم خيول بوركينا في افتتاحية أمم أفريقيا

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حقق منتخب الكاميرون أول فوز في بطولة كاس الأمم الإفريقية أمام بوركينا فاسو بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي اقيم على ستاد بول بيا ستاديوم.

وتصدر المنتخب الكاميروني (الأسود غير المروضة) المجموعة مبكرا بعدما حصد أول ثلاث نقاط له في البطولة بانتظار نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة ، والتي تقام اليوم أيضا بين منتخبي إثيوبيا وكيب فيردي (الرأس الأخضر).

وتستضيف الكاميرون البطولة للمرة الثانية فقط في تاريخها حيث سبق لها استضافة النسخة الثامنة عام 1972 ، والتي فاز بلقبها المنتخب الكونغولي ، وحل المنتخب الكاميروني ثالثا في تلك النسخة.

ويتطلع المنتخب الكاميروني إلى استغلال إقامة هذه النسخة في بلاده للتويج باللقب السادس وتقليص الفارق مع المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب الأفريقي (سبعة ألقاب).

وسبق للمنتخب الكاميروني التتويج باللقب الأفريقي خمس مرات في 1984 و1988 و2000 و2002 و2017 فيما كانت أفضل نتيجة للمنتخب البوركيني في بطولات كأس الأمم الأفريقية هي احتلال المركز الثاني في نسخة 2013 .

وقدم المنتخبان الكاميروني والبوركيني (الخيول) أداء قويا عبر شوطي المباراة التي اتسمت بالإثارة.

وأنهى المنتخب الكاميروني الشوط الأول لصالحه 2 / 1 من خلال ركلتي جزاء سددهما فنسان أبو بكر قائد الفريق.

وكان المنتخب البوركيني هو البادئ بالتسجيل عن طريق جوستافو سانجاري في الدقيقة 24 ليكون أول أهداف هذه النسخة من كأس الأمم الأفريقية.

ولكن المنتخب الكاميروني رد بهدفين سجلهما أبو بكر من ركلتي جزاء في الدقيقتين 40 والثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ، فشل الفريقان في ترجمة الفرص التي سنحت لهما إلى أهداف لينتهي اللقاء بنفس نتيجة الشوط الأول.

ودخل الفريقان سريعا في أجواء اللقاء حيث شن المنتخب الكاميروني هجمة سريعة في الدقيقة الأولى أسفرت عن إنذار للاعب ستيف ياجو مدافع بوركينا فاسو بعدما أسقط كولينز فاي نجم المنتخب الكاميروني أمام منطقة الجزاء ، ولكن المنتخب الكاميروني لم يستغل الضربة الحرة جيدا.

وبعدها ، أصبح الأداء سجالا بين الفريقين حيث تبادلا المحاولات الهجومية وإن لم تشكل خطورة حقيقية على المرميين.

وأنهى فنسان أبو بكر هجمة سريعة للكاميرون في الدقيقة الثامنة بتسديدة غير متقنة من حدود منطقة الجزاء لتذهب الكرة بعيدا عن المرمى.

وفي المقابل ، اضطر حارس المرمى الكاميروني أندريه أونانا للتقدم أمام منطقة الجزاء في الدقيقة 17 لقطع الكرة من أمام سيريل بايالا اثر هجمة سريعة لبوركينا فاسو.

وعاند الحظ إيوسوفو دايو نجم بوركينا فاسو في الدقيقة 23 اثر ضربة ركنية لعبها جوستافو سانجاري وقابلها دايو بضربة رأس قوية لكن الدفاع أبعدها من فوق خط المرمى.

وتجددت الهجمة لبوركينا فاسو ولعب برتران تراوري عرضية نموذجية من الناحية اليمنى لتمر من دفاع الكاميرون وسط تقدم خاطئ من الحارس أونان وتصل إلى جوستافو سانجاري المتحفز أمام القائم البعيد للمرمى فلم يجد صعوبة كبيرة في تسديد الكرة قوية إلى داخل المرمى معلنا عن هدف التقدم في الدقيقة 24 .

وأثار الهدف حفيظة لاعبي الكاميرون الذين اندفعوا في الهجوم لتسجيل هدف التعادل ولكن دفاع الضيوف ظل صامدا في الدقائق التالية.

وسقط أندري أنجويسا لاعب الكاميرون داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 37 اثر التحام من برتران تراوري لكن الحكم الجزائري مصطفى غربال ، الذي أدار اللقاء ، منح الفرصة للمنتخب الكاميروني لاستكمال الهجمة في ظل استحواذ لاعبيه على الكة لكن الهجمة لم تسفر عن شيء.

ولجأ غربال إلى نظام حكم الفيديو المساعد (فار) للتأكد من وجود ضربة جزاء قبل أن يحتسب الضربة رسميا.

وسدد أبو بكر ضربة الجزاء على يسار الحارس مسجلا هدف التعادل لأسود الكاميرون في الدقيقة 40 .

وحاول منتخب بوركينا الرد سريعا خلال ما تبقى من الشوط الأول ، ونال المدافع الكاميروني جيروم أونجيني في الدقيقة 42 للخشونة.

وتلقى منتخب بوركينا فاسو لطمة قوية في الوقت بدل الضائع باحتساب ضربة جزاء للمنتخب الكاميروني اثر محاولة من نوهو تولو لاعب الكاميرون للتوغل داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول قابلها إيوسوفو دايو بتدخل قوي سقط على اثره تولو داخل منطقة الجزاء فلم يتردد الحكم الجزائري في احتسابها ضربة جزاء.

وسدد أبو بكر ضربة الجزاء هذه المرة على يمين الحارس مسجلا هدف التقدم لللكاميرون في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع قبل أن يطلق الحكم صفارته معلنا انتهاء الشوط الأول.

وبدأ منتخب بوركينا فاسو الشوط الثاني بهجمات متتالية بحثا عن هدف التعادل ، وتصدى أونانا ببراعة لضربة حرة قوية لعبها برتران تراوري في الدقيقة 47 .

ولكن المنتخب الكاميروني استعاد اتزانه سريعا وعاد لمبادلة ضيفه الهجمات وإن كانت محاولات المنتخب البوركيني هي الأفضل.

وعاند الحظ منتخب بوينا فاسو في الدقيقة 55 اثر ضربة حرة بجوار منطقة الجزاء في الناحية اليمنى لعبها برتران تراوري وحاول الدفاع الكاميروني إبعادها من أمام المرمى لكنها تهيأت لسانجاري أمام المرمى حيث سددها قوية ولكنها ارتدت من الحارس أونانا.

وفي غمرة الهجوم البوركيني ، استغل المنتخب الكاميروني هجمة مرتدة سريعة وسجل هدفا في الدقيقة 59 ألغاه الحكم بداعي التسلل وأكد القرار بعد مراجعة نظام (فار).

وتعددت محاولات الاختراق الهجومي من الفريقين في الدقائق التالية بقيادة الكاميروني أبو بكر والبوركيني تراوري لكن دون فائدة.

وأجرى المنتخب الكاميروني تغييرين دفعة واحدة في الدقيقة 69 بنزول إيريك ماكسيم تشوبو موتينج وكلينتون موانجي بدلا من كارل توكو إيكامبي وبيير كوندي على الترتيب.

كما أجرى المنتخب البوركيني تغييرين دفعة واحدة في الدقيقة 71 بنزول محمد كوناتي وزكريا سانوجو بدلا من عبدول تايسوبا وبايالا على الترتيب.

وكثف المنتخب الكاميروني من محاولاته الهجومية في الدقائق التالية ولكن الحظ عاند لاعبيه في أكثر من فرصة خطيرة.

ولعب كريستيان باسوجوج في صفوف المنتخب الكاميروني في الدقيقة 81 بدلا من نيكولا مومي.

ولم يتغير الأداء في الدقائق المبقية من المباراة حيث ظلت محاولات الفريقين غير المجدية لتسجيل مزيد من الأهداف لينتهي اللقاء بفوز أسود الكاميرون.