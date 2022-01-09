أمريكا تدرس فرض قيود على التكنولوجيا ضد روسيا

تناقش الإدارة الأمريكية وحلفاؤها ضوابط التصدير المحتملة بشأن روسيا، بما في ذلك فرض قيود على التكنولوجيا والالكترونيات الحساسة ، إذا استمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في خططه لغزو أوكرانيا، طبقا لما ذكره مصدر على صلة بالمناقشات.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد إنه بينما لم يتم اتخاذ قرارات، يمكن أن يتم تطبيق القيود التجارية، على الصادرات من أمريكا إلى روسيا، وربما على بعض المنتجات الأجنبية الصنع.

وأضاف المصدر أنه سيتم أيضا دراسة اتخاذ إجراءات لحرمان روسيا من الالكترونيات الدقيقة، المصنوعة باستخدام برامج أو تكنولوجيا أمريكية أو مبنية عليها.

وبينما تصعد إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن من خطابها القوي ضد الكرملين، قبل سلسلة من المحادثات، بشأن روسيا، الأسبوع المقبل، ستسعى السيناريوهات إلى الاستفادة من الهيمنة الأمريكية في مجال التكنولوجيا، لتقويض الجيش والقطاعات المدنية والطموحات التكنولوجية الروسية.