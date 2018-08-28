دراسة لمركز البحوث الجنائية: التناول الإعلامي لـ الانتحار مصدر محتمل للخطر

تتكرر حوادث الانتحار في المجتمع المصري، رغم تباين أسبابها واختلاف دوافعها؛ لذلك اقترح أعضاء مجلس النواب أن تضاف مادة إلى قانون العقوبات يكون مغزاها "معاقبة كل من شرع في الانتحار، بأن أتى فعلًا من الأفعال التي قد تؤدي إلى وفاته".

وتكون العقوبة بالإيداع في إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية التضامن الاجتماعي، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا، وأقرت التعديلات ألا تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن 3 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، على أن يكون الإفراج عن المودع بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة.

وفى حالة العود يجب أن تكون العقوبة، الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الشروع في الانتحار مرة أخرى بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه.

المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تناول في دراساته مشكلة الانتحار في المجتمع المصري، بما فيه الأبعاد وآليات الوقاية، للإحاطة بالأبعاد المجتمعية المساعدة على ترشيد آليات المواجهة والوقاية من الانتحار، في ضوء ما يمثله البعد الاجتماعي من عوامل لصيقة بالفرد وظروف حياته ونمط معيشته ودوره الاجتماعي وقدرته على التكيف.

واستخدمت الدراسة أساليب الوصف والتحليل الكيفي والكمي، فتم استخدام المنهج الكيفي في دراسة إحدى قرى محافظة الجيزة من خلال المقابلات المقننة وشبه المقننة والحرة، كما تم استخدام المنهج الكمي من خلال تحليل مضمون بعض المواقع الإخبارية وبعض الإحصاءات الحيوية لمراكز السموم والإحصاءات الجنانية الرسمية خلال الفترة من 1947 إلى 2018.

وبالرغم من بروز المشكلة مؤخرا، إلا أن أهم نتائج الدراسة أبرزت انخفاض معدلات الانتحار في المجتمع المصري عن المعدل العالمي، حيث بلغت أعلى معدلاتها وفقا لبيانات النيابة العامة لعام 2018 إلى 1.31 لكل 100 ألف من السكان، وذلك أقل من أدنى المعدلات العالمية التي تتراوح بين 2-4 لكل 100 ألف من السكان.

وأشارت النتائج إلى أن التناول الإعلامي للانتحار يشكل مصدرا محتملا للخطر يمكن أن يسهم في عدوى الانتحار؛ لكونه لا يطبق العديد من المبادئ والمعايير المهنية الدولية لإعداد التقارير الإعلامية بطريقة مسؤولة.

وتوصلت النتائج إلى وجود فراغ تشريعي بشأن الانتحار بصفة عامة، باستثناء تجريم الشروع بقانون الأحكام العسكرية، فلا يوجد تجريم للتحريض على الانتحار أو المساعدة على تنفيذه أو الترويج للأفكار الانتحارية، أو الإلزام بالعلاج والتأهيل لمن يشرع في الانتحار على غرار العديد من التشريعات العربية والأجنبية.