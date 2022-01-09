وكيل تعليم بورسعيد يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الأبنية التعليمية المستقبلية

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استقبل الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، المهندس طارق أحمد عبد الله مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بورسعيد؛ ‏ومها الدريني المدير المالي للهيئة؛لمناقشة مستجدات المشروعات التي تنفذها الهيئة بنطاق المحافظة، بحضور حاتم طارق مدير إدارة التخطيط والمتابعة.‏

وأكد حسن، خلال اللقاء أهمية التنسيق وتضافر الجهود بين الهيئة العامة للأبنية التعليمية والمديرية؛حتى يتثنى الإسراع بمعدلات تنفيذ المشاريع ‏المدرجة بالخط، موجهًا الشكر لمدير عام الهيئة على التعاون المثمر والدعم الدائم لتعليم بورسعيد.‏

وناقش الدكتور أكرم سبل تنفيذ المشروعات الجديدة، والتي تتضمن إنشاء مبنى إداري جديد بديوان المديرية ليضم الإدارات التعليمية داخل الديوان، وأيضاً خطة ‏أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة للمدارس مع الالتزام بمعايير السلامة والأمان بالمباني التعليمية‎.‎

كما استعرض وكيل الوزارة، خطة تطوير مدرسة زيدان سند الأساسية بمنطقة بحر البقر هدية لأبناء ‏المنطقة من منطلق الدور المجتمعي للتحالف كخطوة إيجابية للاهتمام بأبناء القرى وضواحي المحافظة.‏

وقال إنه تم وضع خطة مستقبلية للمدارس ذات الكثافات العالية بالمحافظة بهدف التوسع في إنشاء مبانٍ إضافية بالمدارس للقضاء على التكدس ‏الطلابي وصولا لتحقيق جودة التعليم.‏