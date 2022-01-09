 تدريبات منفردة لـ السولية في مران المنتخب - بوابة الشروق
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تدريبات منفردة لـ السولية في مران المنتخب

كريم صلاح
نشر في: الأحد 9 يناير 2022 - 9:36 م | آخر تحديث: الأحد 9 يناير 2022 - 9:37 م

أدى المنتخب الوطني مرانه اليوم على ملعب سيناج المخصص للتدريبات خلال تواجده في مدينة جاروا استعدادًا للقائه مع المنتخب النيجيري في الخامسة مساء بعد غد الثلاثاء بتوقيت الكاميرون (السادسة في القاهرة) في افتتاح المجموعة الرابعة لبطولة الأمم الأفريقية.

وشارك في مران اليوم 25 لاعبًا ، بينما واصل عمرو السولية تدريباته المنفردة والتي تضمنت بعضها تدريبات بالكرة.

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد انتظمت صباح اليوم في اجتماع الوصول مع وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تناول جميع الاجراءات التنظيمية والفنية والطبية والإعلامية في البطولة.


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