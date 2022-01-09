اليونان تلزم القادمين بتقديم نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن كورونا

تعتزم اليونان اعتبارا من غد الاثنين إلزام القادمين إليها بتقديم نتيجة سلبية لاختبار "بي سي آر" لعدوى فيروس كورونا أو إجراء اختبار سريع وذلك بسبب تفاقم الإصابات بكورونا.



ومن المنتظر أن يسري هذا الإجراء على كل القادمين إلى البلاد اعتبارا من سن خمسة أعوام فأكثر بداية من الساعة السادسة صباحا غدا (الرابعة بتوقيت جرينتش) بغض النظر عما إذا كانوا حصلوا على تطعيم كورونا أما لا.



ولا يجب أن يمر على نتيجة اختبار "بي سي آر" أكثر من 72 ساعة، ولا يجب أن يمر على الاختبار السريع أكثر من 24 ساعة عند الوصول إلى اليونان.



وأعلنت هيئة الطيران المدني والحدود البرية في اليونان اليوم الأحد أن هذه القاعدة سيتم تطبيقها مبدئيا حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.



وستستمر اليونان في إلزام المسافرين إليها بتسجيل أسمائهم على الموقع الإلكتروني للحكومة اليونانية قبل بدء رحلاتهم.