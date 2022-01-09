تايلاند تسجل 8511 حالة إصابة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

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أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، صباح اليوم الأحد، تسجيل 8511 حالة إصابة و12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست"، أن من بين الحالات الجديدة، 8141 حالة حالة، بين السكان و20 من نزلاء السجون.

وخرج 2605 مرضى من المستشفيات أمس السبت بعد تعافيهم من الفيروس.

ومنذ بدء الجائحة، أوائل عام 2020، بلغ عدد حالات الإصابة مليونين و269 ألفا و550 حالة وتعافى مليونان و193 ألفا و867، بشكل كامل، حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 21 ألفا و731، خلال الموجة الثالثة و21 ألفا و825، منذ بدء الجائحة.