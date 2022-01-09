التموين: تحريك سعر طن القمح لـ 362 دولار عالميًا

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة، إنه تم تحريك سعر طن القمح عالميًا حيث أنه كان بـ 251 دولار وتحرك لـ 362 دولار، مشيرًا إلى أن مصر تستورد ما يقرب من 5.2 مليون طن قمح وتدعم الدولة السلع بما يقرب من 51 مليار جنيه مصري.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «المشهد» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والإعلامي نشأت الديهي، على فضائية«TEN»، اليوم الأحد، أن 64 مليون مواطن عربي تأثروا غذائيًا بسبب جائحة كورونا، متابعًا أن مصر نجحت في تخطى أزمة فيروس كورونا ولم نشهد اختفاء أي سلعة.

واستكمل، أن الدولة المصرية تنتج كل يوم 275 مليون رغيف خبز، لافتًا إلى أن المواطنين ينفقوا ما بين 50 إلى 60 مليار جنيه شهريًا على الطعام، وشهر رمضان نصل للضعف.

وتابع، أن الدولة تدعم السلع بمبلغ 87 مليار جنيه سنويًا ومبلغ الدعم الكلي يصل لـ 321 مليار جنيه سنويًا، مضيفًا أن منظومة التجارة شهدت تباطؤ عالميًا بنسبة 12%، وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد بنسبة 3%، وذلك خلال العام الماضي.