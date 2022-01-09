تحدث فرانسيسكو بروتو دا كوستا مساعد كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، عن كواليس الفراعنة واستعدادهم لبطولة كأس الأمم التي ستنطلق اليوم بالكاميرون، مؤكدا أن عليهم الفوز بلقب البطولة.

وقال دا كوستا، في حواره مع شبكة "SportKeeda" الهندية: "اعتقد أن على هذا المنتخب الفوز ببطولة كأس الأمم تلك المرة، إذا لعب كل لاعب بإمكانياته، فسوف نفوز باللقب".

وعن التحديات المقبلة لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022: "هناك توقعات عالية جدًا من الجماهير المصرية، لقد لعبت مصر من قبل في كأس العالم، ولدينا فريق جيد وجهاز فني يقوم بعمل رائع، اللاعبون واثقون تمامًا وهم يستعدون على قدم وساق".

وبسؤال عن هل من الممكن أن يجلس مع الجهاز الفني إذا تأهلت مصر إلى كأس العالم 2022: "لا أعرف، لكنني سعيد جدًا لوجودي مع منتخب مصر، لقد منحني الله هذه الفرصة وممتن لها، لأنها بلد تحتل المرتبة رقم 45 في العالم، لو لم أقابل فينجادا في نورث إيست يونايتد، فربما لم أكن قد وصلت لمنتخب مصر".

وحول تألق محمد صلاح، واختياره من قبل الفيفا في القائمة النهائية لجائزة "The best"، أجاب: "يلعب العديد من اللاعبين في أوروبا، لكن القليل منهم فقط متواضع مثله، عندما ينضم إلينا لتناول الغداء أو خوض التدريبات، لا يبدو أنه محمد صلاح، فهو يتصرف مثل أي لاعب آخر، متواضع وبسيط للغاية، شخص رائع من واقع تجربتي الخاصة، يمكنني أن أخبرك أن جميع اللاعبين والمدربين العظماء الذين رأيتهم هم أشخاص رائعون في الأساس، هذا ما تعلمته من عملي مع مو وكيروش واللاعبين المصريين الآخرين".

وبسؤاله عن إذا ما كان يرى، محمد صلاح، المرشح المفضل للفوز بجائزة الكرة الذهبية في عام 2022، رد مازحًا: "إنه يستحقها لوقت طويل".

وعن انضمامه لجهاز الفراعنة، أوضح: "تسملت الوظيفة في سبتمبر الماضي، قبل ذلك، كنت مرتبطًا بنادي الشيخ راسل في بنجلاديش، ذات يوم تلقيت مكالمة هاتفية من فينجادا، لقد كنت على تواصل معه منذ عملي معه في نورث إيست يونايتد، سألني عما إذا كنت سأعمل معه، ووافقت على الفور".

وأضاف: "لقد انضممت إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بصفتي أحد أفراد طاقم عمل فينجادا، أتولى أي دور يكلفني به، يعمل حاليًا كمدير فني للاتحاد المصري، أولًا طلب مني الانضمام إلى منتخب مصر الأول كمساعد تحت قيادة كيروش، فهي واحدة من أكثر التجارب التي لا تنسى في حياتي، عملت أيضًا مع منتخبات مصر للسيدات وفريق تحت 20 عامًا (رجال)".

وعن استفادته كمدرب في العمل مع منتخب مصر: "نتحدث عن أحد الدول الرائدة في كرة القدم، لأن الاهتمام بتلك الرياضة قوي للغاية هناك، هذا هو سبب أدائنا الجيد، هناك اهتمام ببطولة الدوري والنادي وتأهيل الشباب بقوة".

وعمله مع كيروش، اختتم: "كيروش وفينجادا شخصيتان رائعتان، متواضعان ويتحليان بالبساطة، أود أن أقول إنهما مدربين رائعين، ويحاولان نقل كل خبراتهما للاعبين والجهاز الفني المساعد".