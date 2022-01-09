المعهد الوطني للقلب في ماليزيا: مهاتير محمد يجري جراحة ناجحة

ذكر المعهد الوطني للقلب في كوالالمبور أن رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، مهاتير محمد، أجرى عملية جراحية ناجحة، ومن المتوقع أن يخرج، من المستشفى في غضون بضعة أيام.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المعهد قوله في بيان اليوم الأحد، "جرت العملية بهدوء، ومضت كما كان مخططا لها".

وجرى نقل مهاتير محمد (96 عاما) إلى المستشفى أمس الأول الجمعة. ولم يحدد المعهد طبيعة العملية، التي جرت له.

وكان مهاتير قد دخل نفس المعهد، لعدة أيام، الشهر الماضي، لإجراء فحص طبي.

يذكر أن مهاتير، الذي قضى أطول فترة في المنصب كرئيس للوزراء في ماليزيا، أجرى العديد من جراحات القلب المفتوح، في السابق.

وتعرض مهاتير لنوبة قلبية في عام 2006، وأيضا في العام التالي.