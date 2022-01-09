تحدث حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن فرص المنتخب المصري، في الفوز بكأس الأمم الإفريقية، المقرر انطلاقها اليوم، في مدينة ياوندي عاصمة الكاميرون، بمواجهة الكاميرون وبوركينا فاسو، على ملعب "بول بيا".

ومن المنتظر أن يستهل منتخب مصر مشواره في الأمم الإفريقية بمواجهة نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة السادسة.

وأضاف حسن في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "منتخب مصر في حالة جيدة ويمتلك لاعبين ذو مستويات مميزة جدًا سواء محترفين أو محليين".

وأضاف: "منتخب مصر هو المرشح الأول للفوز باللقب ولدينا الإمكانيات، نحن حصلنا على أكبر عدد من بطولات كأس أمم إفريقيا ولدينا لاعب من أغلى اللاعبين في العالم محمد صلاح".

وواصل: "نمتلك كل الإمكانيات لكي نسعد الجماهير المصرية، كيروش يمتلك الخبرات لكي يعمل بشكل إيجابي ويمتلك لاعبين يصنعون الفارق".

واختتم: "أول مباراة أمام منتخب نيجيريا اختبار قوي وصعب ولكن مجموعتنا في المتناول".