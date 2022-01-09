مقتل ما لا يقل عن 58 شخصا في هجمات على قرى بشمال نيجيريا

قالت السلطات الإقليمية في وقت متأخر من أمس السبت، إن ما لا يقل عن 58 شخصا قتلوا في سلسلة من الهجمات في أنحاء ولاية بشمال نيجيريا.

واستهدفت الهجمات ثمان قرى في ولاية زامفارا، ووقعت بين يومي الثلاثاء والخميس.

وقدر شهود العيان حصيلة القتلى بأنها أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، حيث تحدثت جماعة محلية ذات نفوذ عن مقتل 200 شخص.

وأفادت تقارير الشرطة أن عدة مسلحين لقوا حتفهم أيضا.

ولم يتضح ما إذا كان المهاجمون عناصر من جماعة بوكو حرام الإرهابية أو من عصابات إجرامية.

ويذكر أن رعاة الماشية السابقين، الذين شكلوا عصابات، يقومون من حين لآخر بترويع السكان المحليين من أجل السيطرة بالقوة على أراضيهم الزراعية على الرغم من تواجد السلطات الأمنية.