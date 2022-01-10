الصومال: استكمال الانتخابات البرلمانية من 15 يناير وحتى 25 فبراير

اتفق قادة المجلس الاستشاري الوطني في الصومال ، في ختام اجتماعهم، اليوم الأحد ، على استكمال الانتخابات البرلمان الاتحادي في الفترة من الخامس عشر من الشهرالجاري وحتى الخامس والعشرين من شهر فبراير العام الجاري.

وبحسب البيان الصادر عن المجلس الاستشاري، فأن العملية الانتخابية النيابية ستستمر بشكل سريع مابين الخامس عشر من يناير الجاري ولغاية الخامس والعشرين من شهر فبراير المقبل، حيث يتم انتهاء انتخاب كافة مقاعد مجلس البرلمان بغرفتيه (الشعب والشيوخ)، بحسب وكالة الأنباء الصومالية.

وتناول بيان المجلس مهمة تعزيز الأمن داعيا القوات المسلحة إلى الحيادية وعدم التدخل في الشؤون السياسية، والعمل على الدفاع عن الوطن والمواطنين، وفقا لقوانين البلاد.

وترأس، فعاليات المؤتمر الاستشاري، التي انطلقت في الثالث من يناير الجاري، رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، بحضور رؤساء كل من ولايات بونتلاند، وجوبلاند، وجنوب الغرب، وغلمدغ، وهيرشبيلي، وإدارة محافظة بنادر.

يذكر أن الانتخابات الصومالية قد بدأت في الأول من نوفمبر وكان من المفترض إتمامها في الرابع والعشرين من ديسمبر عام 2021، إلا أنه لم يتم انتخاب إلا عدد محدود من النواب فقط، بحسب مفوضية الانتخابات.

وكان روبلي والرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد الملقب فارماجو، على خلاف منذ فترة طويلة بشأن أزمة الانتخابات مع مخاوف من أن يتحول الخلاف إلى أعمال عنف.

وفي السابع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي ،علن الرئيس الصومالي عبد الله فرماجو وقف رئيس الوزراء عن العمل، مشيرا إلى ما تردد حول الفساد وإساءة استغلال السلطة.