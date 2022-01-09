 كوريا الجنوبية تسجل أقل من 4 آلاف إصابة بكورونا لليوم الثالث على التوالي - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل أقل من 4 آلاف إصابة بكورونا لليوم الثالث على التوالي

د ب أ
نشر في: الأحد 9 يناير 2022 - 4:54 ص | آخر تحديث: الأحد 9 يناير 2022 - 4:54 ص

ظلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تحت مستوى 4 آلاف إصابة لليوم الثاني على التوالي، مع التزام البلاد بقيود التباعد الاجتماعي الصارمة وسط مخاوف مستمرة مع عودة الإصابات بسبب انتشار المتحور أوميكرون.

وسجلت كوريا الجنوبية 3376 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 3140 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 664 ألفا و 391 حالة إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتم تسجيل 51 حالة وفاة إضافية بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6037 حالة وفاة.

وظل عدد الحالات الحرجة من مرضي كوفيد-19 عند 821 حالة، لتظل عند مستوى أقل من ألف حالة لليوم الخامس على التوالي.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي 03ر43 مليون شخص أو 8ر83 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون شخص تلقوا التطعيم الكامل حتى اليوم، بينما تلقى 21 مليون شخص أو 41% جرعات معززة.

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