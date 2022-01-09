موسيماني يستعين بناشئي الأهلي لتعويض الغيابات

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قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تصعيد 5 لاعبين من قطاع الناشئين بالنادي خلال مران الفريق، اليوم الأحد، لتعويض الغيابات في صفوف الفريق.

وشارك في المران اللاعبون أحمد سيد غريب من مواليد 2002، وأحمد أشرف مواليد 2001، ومحمد مغربي مواليد 2001 ومحمد ياسر مواليد2001، ومحمد أحمد (شرقية) مواليد 2003.

ويتدرب الفريق بدون 9 لاعبين دوليين، لتواجدهم مع منتخبات مصر وتونس والمغرب ومالي، للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

كما أعلن طبيب الأهلي عن إصابة 5 لاعبين بفيروس كورونا، وهم ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر إيجابية.

فيما سيخضع الثلاثي طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة ومحمد فخري لمسحة طبية جديدة.

ويستعد الأهلي حاليا لمباراة الجونة في افتتاح مشوار الفريقين بكأس الرابطة.