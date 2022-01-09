رئيس كازاخستان يكلف بتشكيل لجنة لإزالة آثار وتداعيات أعمال الشغب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أمر رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، بتشكيل لجنة حكومية لإزالة آثار وتداعيات أعمال الشغب والعمل بسرعةعلى ترميم المنشآت والمرافق العامة المتضررة، حسبما ذكر المكتب الرئاسي.

وجاء في البيان الرئاسي، اليوم الأحد: "خلال الاجتماع، صدرت تعليمات من رئيس الدولة بتشكيل لجنة حكومية لإزالة العواقب الناجمة عن الاضطرابات في مناطق معينة"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقال توكايف من خلال البيان، إن قوات الأمن ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام العام والأمن بشكل كامل في البلاد.

كما أمر الرئيس توكايف ببدء العمل على وجه السرعة في ترميم المنشآت التي دمرت نتيجة الاضطرابات في البلاد.

من ناحية أخرى قدم المسؤولون الأمنيون تفاصيل عن الوضع في البلاد، مؤكدين أن عملية "تطهير" وإعادة الأمن للمناطق ومدن كازاخستان مستمرة، وتجري عمليات اعتقال الإرهابيين، والتحقيقات وجمع الأدلة.

وكان الرئيس توكايف قد صرح الجمعة إن الإرهابيين، بمن فيهم أولئك الذين وصلوا من الخارج، يواصلون المقاومة، متوعدا بتصفية أولئك الذين لم يلقوا أسلحتهم.

وبحسب رئيس الدولة، فإن "شخصيات أجنبية" كانوا من المحرضين على أعمال الشغب في كازاخستان.

وأضاف أن السلطات استمعت إلى جميع مطالب المواطنين التي عبروا عنها بأشكال سلمية.