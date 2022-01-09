أعرب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بحصول ناديه على جائزة محمد بن راشد آل المكتوم للإبداع الرياضي في دولة الإمارات الشقيقة.

وألقى محمود الخطيب كلمة بالإنابة عن المكرمين في الحفل قدم خلالها الشكر للقائمين على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وقال الخطيب خلال كلمته بالحفل الذي شهد توزيع جوائز للعديد من العلامات الرياضية حول العالم: "أتشرف أن أكون متواجدً بينكم اليوم في هذا المكان الرائع والمبهر، حيث تتواصل العروض لصنع المستقبل".

وأضاف: "أتشرف أيضًا بتسلم الجائزة المرموقة ومعي نخبة من مختلف دول العالم، وستكون الجائزة حافزا لهم لتحقيق المزيد من الانجازات في المستقبل، ولقد سعدت بأن أكون متحدثًا عنهم جميعًا".

وتابع: "لا شك أن الجوائز والبطولات والميداليات تعطي الرياضيين الدافع للمزيد من التألق والتطور والإنجاز، خصوصًا وأن الجائزة تحمل جائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم وستكون بالتأكيد أكبر وأروع لأن قيمتها ومكانتها تأتي من مكانة صاحبها".

وأتم الخطيب كلمته قائلًا: "شكرا لكم على إطلاق هذه الجائزة الكبيرة التي تهدف لتطوير الرياضة في الإمارات والوطن العربي والعالم، وشكرا على هذا التقدير والتكريم، وأتمنى أن تتواصل رحلة الإبداع والتألق الرياضي في جميع الميادين".

وكان الخطيب قد تسلم صباح اليوم الأحد جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي الخاصة بالنادي الأهلي، كأفضل مؤسسة رياضية عربية عن عام 2021.

وحضر الحفل الذي أقيم في دولة الإمارات العربية الشقيقة العديد من الشخصيات الرياضية العربية والدولية والأبطال والمبدعين العرب الذين حققوا إنجازات في الدورتين الأولمبية والبارالمبية في طوكيو، بالإضافة إلى أصحاب الإنجازات الوطنية والعربية في المجالات المختلفة.

وجاء فوز الأهلي بجائزة أفضل مؤسسة رياضية عربية عن المجموعة الاقتصادية للنادي- التمويل الذاتي. وذلك باعتبارها مبادرة متميزة من حيث جمعها لعدة جوانب من الابتكار واستشراف المستقبل والاطلاع على أفضل الممارسات في العمل المؤسسي.

وكانت المبادرة من الأسباب الرئيسية والداعمة للمؤسسة الرياضية في التعامل مع جائحة كورونا، والخروج بنتائج ودروس ممتازة في العمل المؤسسي.

كما أن عوائد المبادرة المالية والبشرية والمعرفية سوف تستمر عدة سنوات قادمة، فضلًا عن مساهمتها في التفوق الرياضي للمؤسسة، وفوز النادي الأهلي بالعديد من البطولات المحلية والقارية.