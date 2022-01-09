صحيفة أمريكية: الاضطرابات السياسية فى أفغانستان تعرقل استكمال خط أنابيب تابى

قالت صحيفة «بيزنيس ستاندرد» الأمريكية، أمس السبت، إن الاضطرابات السياسية المتفاقمة فى أفغانستان عرقلت خطة استكمال خط أنابيب تركمانستان ــ أفغانستان ــ باكستان – الهند، المعروف أيضا باسم خط أنابيب «تابى».

وخط أنابيب تركمانستان ــ أفغانستان ــ باكستان هو خط أنابيب لنقل الغاز قيد الإنشاء يربط كل من تركمانستان وباكستان مرورا بالأراضى الأفغانية، وبدأت فكرة خط أنابيب «تابى» فى التسعينيات، لكنه لم يكتمل بعد، على الرغم من أنه «قيد التنفيذ» على مدى العقود الثلاثة الماضية، بسبب الانهيارات التى شهدتها أفغانستان وتشكيل حكومات مختلفة، وفقا لشبكة «طلوع نيوز» الأفغانية.

وناقش قادة أفغانستان وباكستان وتركمانستان والهند استئناف خط الأنابيب، عدة مرات فى 2010 و2015 و2018.

وعقد الاجتماع الأخير حول خط أنابيب «تابى» فى عام 2018، حيث تم افتتاح العديد من المشاريع الأخرى بما فى ذلك مرافق الطاقة الكهربائية والسكك الحديدية والألياف البصرية.

وكان من المتوقع أن يتم افتتاح «تابى» عام 2020، لكن أعمال بناء المشروع ظلت غير مكتملة، حتى الآن على الرغم من وعود التمويل من قبل بنك التنمية الآسيوى.

ويسعى مشروع «تابى»، الذى تبلغ تكلفته التقديرية 10 مليارات دولار، إلى جلب 33 مليار متر مكعب من الغاز التركمانى إلى جنوب آسيا المتعطشة للطاقة لمدة 30 عاما عبر خط أنابيب بطول 1800 كيلومتر سيمتد عبر أفغانستان.