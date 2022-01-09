القضاء الإداري: 5 أسباب لشطب واكد وأبو النجا من نقابة المهن التمثيلية

حصلت «الشروق» على أسباب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الأحد الماضي، بتأييد قرار نقابة المهن التمثيلية بشطب كلاً من الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيلية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية أنشأ تلك النقابات، واشترط فيمن يقيد عضو عامل بها أن يكون مصري الجنسية أو أجنبي مرخصا له في الإقامة في مصر لمدة خمس سنوات على الأقل بشرط المعاملة بالمثل، وأن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة،وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وأضافت المحكمة أن القانون اشترط أيضاً وأن يكون عضو النقابة حاصلا على شهادة دراسية من إحدى الكليات أو المعاهد الفنية المتخصصة، أو أن يكون قد وصل إلى درجة من الثقافة والصلاحية تعتمدها لجنة القيد وفقا للوائح الداخلية، وأن يكون مشتغلا بالمسرح أو بالسينما أو بالموسيقى.

وأوضحت المحكمة أن القانون حدد أيضاً حالات انتهاء العضوية على سبيل الحصر والتي يجوز إذا توافرت إحداها إنهاء عضوية العضو المقيد بالنقابة وهي حالة اعتزال العضو، أو وفاته، أو فقده إحدى شروط قيده السالف توضيحها ، أو إذا تم توقيع عقوبة الشطب على العضو كقرار تأديبي طبقًا لنظام التأديب المنصوص عليه بالقانون ، وأخيرًا إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه واشترط المشرع في الحالة الأخيرة لانهاء العضوية أن يتم إخطار العضو بواقعة تأخره عن أداء الاشتراك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ومرور ثلاثين يوم من تاريخ الإخطار دون قيام العضو بأداء الاشتراك، ويصدر قرار إنهاء العضوية في حالات اعتزال العضو أو فقده شروط القيد أو عدم أداء الاشتراك السنوي من مجلس النقابة.

وتابعت المحكمة: "وإذ يطلب واكد وأبو النجا إلغاء قرار مجلس نقابة المهن التمثيلية فيما تضمنه من إنهاء عضويتهما بالنقابة، في حين استند قرار شطبهما إلى خمسة أسباب تتمثل في أنهما لم يمارسا المهنة منذ عام 2017، ولم يسددا الاشتراكات السنوية منذ ذلك التاريخ، وافتقدا لشرط حسن السيرة والسمعة لاتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية وظهورهما بجلسة استماع بالكونجرس الأمريكي تحت مسمى المنبر المصري لحقوق الإنسان دون تفويض من الدولة المصرية، وأنهما استقويا لقوي خارجية وينالا من قدر مصر والإساءة للمخابرات المصرية.

وأكدت المحكمة أن أياً من واكد وأبو النجا لم يحتج أو ينازع الأسباب التي استندت إليها النقابة في شطبه، ولم يثبتا عكس ما ذكرته، وكانت تلك الأسباب من شأنها إنهاء عضويتهما بالنقابة، وفقا لنص المادة (12) من القانون رقم 35 لسنة 1978، الأمر الذي يكون معه قرار النقابة بشطبهما موافقا لصحيح حكم القانون.