الإمارات: ولي عهد دبي يعتمد إعادة تأهيل حي الفهيدي التاريخي والفنّ في الأماكن العامة

اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، استراتيجيتيّ "إعادة تأهيل حي الفهيدي التاريخي" و"الفنّ في الأماكن العامة" وذلك حفاظاً على التراث المحلي وتعزيزاً لمكانة دبي مركزاً للاقتصاد الإبداعي.

ونقلت صحيفة (البيان) الإماراتية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، عن الشيخ حمدان قوله إن فريق "دبي للثقافة" بقيادة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي قادر على تكريس روح الابتكار الثقافي بدبي.

وقالت الشيخة لطيفة بنت محمد:"نعمل في ضوء رؤية القيادة الرشيدة على سرعة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية التي حددتها لمستقبل دبي كعاصمة عالمية للإبداع".