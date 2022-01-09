انقطاع المياه عن ملوي في المنيا بسبب كسر مأسورة ومتابعة تراخيص المعديات ووسائل الأمان

أعلنت إدارة الأزمات بمحافظة المنيا، عن انقطاع المياه عن مدينة ملوي؛ نتيجة حدوث كسر ماسورة مياه بمحطة جنوب مدينة ملوي، فيما يتم حاليا عملية الإصلاح بمعرفة المختصين، وقد تم توفير 4 سيارات مياه شرب نظيفة عن طريق شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لحين الانتهاء من عملية الإصلاح.

وفي سياق آخر، تابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، جهود الوحدة المحلية لرفع وإزالة الإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية لعودة الانضباط للشارع وتحقيق السيولة المرورية داخل شوارع المدينة، وكذلك متابعة تنفيذ أعمال رفع آثار الأمطار وتمهيد شوارع مدينة ملوى، والتعامل مع الموقف الحالي وأثناء وبعد هطول الأمطار، حرصا على سلامة وأمن المواطنين وخلق سيولة مرورية.

ومن جانبه، أكد محمد عبدالغني نائب رئيس المركز والمدينة، على استمرار أعمال النظافة وتمهيد الشوارع بالجليدر بحي شرق مدينة ملوي، وكذلك متابعة وإزالة الإشغالات بشارع المجيدي، وذلك بحضور سيد طه مدير الإشغالات، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 مخالفات، تنوعت ما بين، إشغال طريق، بائع متجول.

وأكد رئيس المدينة، أن الوحدة المحلية تبذل قصار جهدها لتنفيذ تلك الحملات في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

وفي سياق متصل، شدد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، على متابعة المعديات النهرية بنطاق قرى المركز، والتأكد من تطبيق اشتراطات الترخيص النهري، وتوافر وسائل الإنقاذ والإطفاء داخل المعديات النهرية، وسريان الرخصة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، حملة لمتابعة المعديات النهرية بمرسى قرية الروضة وقرية قلندول، برئاسة الدكتور محمد عبداللطيف مدير إدارة التنمية، وأسامة سيبويه رئيس قرية الروضة وجاد الكريم سكرتير قرية قلندول، وذلك للتأكد من تطبيق اشتراطات التراخيص، وتوافر وسائل الإنقاذ والإطفاء داخل المعديات النهرية، وسريان رخصة الملاحة.