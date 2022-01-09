عقيد استخباراتي يتولى منصب مدير الأمن الجديد في ريال مدريد

أعلن ريال مدريد صباح اليوم الأحد أن العقيد في الحرس المدني خوسيه أنطونيو ميلادو فالفيردي هو مدير الأمن الجديد في النادي الملكي.

وجاء في نص بيان النادي: "حتى الآن، شغل خوسيه أنطونيو ميلادو فالفيردي مهام رئيس شعبة مكافحة الجريمة المنظمة في مركز الاستخبارات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، التابع لوزير الدولة للأمن بوزارة الداخلية الإسبانية".

وسبق لفيلادو العمل بمهام رئيس قسم التعاون الدولي في الوحدة الفنية للشرطة القضائية للحرس المدني (2013-2020)، وملحق داخلي في سفارة إسبانيا في واشنطن، ورئيس منطقة التعاون الشرطي الدولي بوزارة الدولة لشؤون الأمن.

ومن بين العديد من الجوائز التي حصل عليها، حصل فيلادو على العديد من الميداليات الفضية وميداليات الاستحقاق من الحرس المدني، وميدالية الأمم المتحدة (2005)، وميدالية الشرف الفئة الفضية من الشرطة الوطنية الفرنسية (2017)، وميدالية الشرف من الانتربول، ووسام الشرف الفئة الفضية، من الأمن العام للحرس الجمهوري الوطني للبرتغال .

وأتم ريال مدريد: "خوسيه أنطونيو ميلادو فالفيردي هو من سيحل محل جوليو سيندال في منصب مدير الأمن.. ويود النادي أن يشكر العمل الذي قام به سيندال خلال الـ 24 عامًا الماضية والتي قام خلالها حتى لحظة اعتزاله بعمله باحترافية والتزام كبيرين".