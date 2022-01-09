محافظ الأقصر يتفقد المشروعات التنموية بمدينة القرنة

تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أعمال تنفيذ مشروع رصف طريق قنا- أسوان الزراعي عقب كما تفقد طريق 6 أكتوبر المؤدي إلى مدينة القرنة الجديدة بداية من كوبري القباوي، مرورًا بالحملة الميكانيكية ومركز شرطة القرنة الجديدة ووجه بإعادة تأهيل الحديقة في مدخل مدينة القرنة الجديدة.

كما تفقد ألهم سوق الحرفيين و المحلات والباكيات التي من المقرر تخصيصها للمتدربات على الحياكة والتطريز ضمن مبادرة (مهنتك مستقبلك) التي أطلقتها وزارة القوى العاملة لتدريب عدد كبير من الفتيات بالأقصر حيث سيتم تخصيص عدد من المحلات مجانًا لمدة عام بسوق الحرفيين بالقرنة للفتيات اللاتي حصلن على الدورة التدريبية في الحياكة والتطريز وسيتم تحرير عقود لهن وفي حالة نجاح الفكرة سيتم تأجير هذه المحلات لهن بأجر رمزي.

وتابع محافظ الأقصر أعمال تطوير ساحة انتظار تمثالي ممنون بالبازارات الجديدة بعدد 17 بزار وعدد 2 نقطة أمن ومركز معلومات استكمالًا لمشروع الهوية البصرية تمهيدًا لتشغيلها.