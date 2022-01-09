 فيروس كورونا يغزو القصر الملكى السويدي - بوابة الشروق
الأحد 9 يناير 2022 3:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك هل يحسم الأهلي والزمالك التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

فيروس كورونا يغزو القصر الملكى السويدي

علم دولة السويد
علم دولة السويد
(د ب أ)
نشر في: الأحد 9 يناير 2022 - 3:23 ص | آخر تحديث: الأحد 9 يناير 2022 - 3:26 ص

أعلن البلاط الملكي في السويد اليوم السبت إصابة ولي العهد الأميرة فيكتوريا بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وقال البلاط الملكي في بيان إن الأميرة فيكتوريا، البالغة من العمر 44 عاما، تلقت التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أنها تعاني من أعراض نزلة برد ولكن حالتها الصحية جيدة.

وأشار البيان إلى أن الأميرة فيكتوريا تتبع إرشادات الصحة العامة ودخلت هي وأسرتها في العزل بالمنزل.

وقد أعلن القصر الملكي في السويد يوم الإثنين الماضي أن ملك البلاد كارل السادس عشر جوستاف/75 عاما/ وقرينته الملكة سيلفيا/78 عاما/ قد أصيبا بفيروس كورونا. وقد حصل الزوجان على ثلاث جرعات من اللقاح المضاد للفيروس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك