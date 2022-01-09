وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة كيشو بطل المصارعة في أولمبياد طوكيو

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللاعب محمد إبراهيم السيد الشهير بـ " كيشو " لاعب المنتخب المصري للمصارعة، لبحث استعدادات اللاعب خلال الفترة المقبلة، بحضور الدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية، وذلك اليوم، بديوان عام الوزارة.

أكد صبحي أن الدولة تقف خلف كل الأبطال المصريين الذين يحققون الإنجازات ويرفعون علم مصر عالياً في جميع المحافل الدولية، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية والدولة المصرية والاتحادات الرياضية المختلفة لجميع اللاعبين، مشيراُ إلى ان وزارة الشباب والرياضة لن ولم تدخر جهدا في تقديم أوجه الدعم والمساندة لكافة اللاعبين والرياضيين.

ووجه الوزير خلال لقاؤه بالبطل المصري، بتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لتحقيق إنجازات جديدة تضاف لسجل إنجازات الرياضة المصرية، مشيراً الي أن فترة الإعداد للاعبين المصريين ستكون على المستوى المطلوب حسب الخطة المعده من خلال التنسيق بين الوزارة والاتحادات الرياضية.

من جانبه، وجه اللاعب محمد إبراهيم السيد الشهير بـ "كيشو" الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة والقيادة السياسية؛ للاهتمام الدائم وتوفير كافة أوجه الدعم لضمان استمرارية تحقيق الميداليات العالمية في مختلف المحافل.

ويعد كيشو من أبرز لا عبى المصارعة في مصر في الفترة الأخيرة بعد تحقيق الميدالية البرونزية لمصر في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك في منافسات المصارعة لوزن 67 كجم، وأيضاً بعد الحصول على لقب أفضل مصارع روماني أقل من 23 سنة، لعام ٢٠١٩ من الاتحاد الدولي للمصارعة.