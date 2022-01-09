وزارة داخلية كازاخستان: إلقاء القبض على أكثر من 5000 شخص منذ انطلاق الاحتجاجات

أعلنت وزارة الداخلية في كازاخستان، صباح اليوم الأحد، أنه جرى إلقاء القبض على أكثر من خمسة آلاف شخص في أنحاء البلاد خلال الأيام الماضية.

وانطلقت مؤخرا في البلاد احتجاجات هي الأوسع منذ سنوات على خلفية الاستياء من ارتفاع أسعار الوقود بصورة كبيرة، إلا أن الاحتجاجات سرعان ما تحولت إلى تمرد واسع ضد الحكومة.

وأوضحت الوزارة أنه جرى إيقاف 5135 شخصا. وفتحت السلطات القضائية تحقيقات في عدة جرائم.

وقال وزير الداخلية ييرلان تورجومباييف، في تصريحات إعلامية، إن دمارا لحق بأكثر من 100 مركز تسوق ومقر بنكي ونحو 400 سيارة معظمها تابعة للشرطة.

ووفقا للداخلية، فقد لقي 16 من قوات الأمن حتفهم في الاضطرابات، كما أصيب نحو 1300 من قوات الأمن والجيش وغيرهما من الأجهزة الأمنية في الاشتباكات.

وكانت السلطات أعلنت في وقت سابق مقتل أكثر من 40 شخصا، بينهم قتلى قوات الأمن.

وكان الرئيس قاسم جومارت توكاييف أقال، على إثر الاحتجاجات، الحكومة وقادة بارزين في مجلس الأمن القومي، كما أعلن حالة الطوارئ وطلب المساعدة من تحالف عسكري تقوده روسيا.

وكازاخستان جمهورية سوفيتية سابقة، لها حدود مشتركة مع كل من روسيا والصين. وهي دولة غنية بالنفط والغاز ويتجاوز عدد سكانها الـ18 مليون نسمة.