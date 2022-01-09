أهالي منشأة اليوسفي ببني مزار ينتظرون جثامين 4 ضحايا في حادث جنوب سيناء

بعد انتظار حوالي ١٨ ساعة، شيع المئات من أهالي قرية منسية اليوسفي، مركز بني مزار، بالمنيا، مع أب ملكوم، سيدة وأطفالها الثلاثة، الذين لقوا مصرعهم في حادث تصادم بمحافظة جنوب سيناء، ضمن ٣٤ قتيل ومصاب.

ففي الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، ودع المئات من الأهالي، والأب المكلوم؛ زوجته سارة جمعة محمد حسن، وأبنائهم الثلاثة: خديجة علي الناجي 8 أعوام، وحمزة 10 أعوام، ومحمد 3 أعوام، وتم دفنهم بمسقط رأسهم بمقابر البهنسا ووقف الزوج يستقبل عزاء الأهالى وهو فى حالة انهيار من الحزن والألم فى مشهد بكي له الأطفال قبل الكبار.



ورفض الاب الانصراف إلي المنزل، ووقف حوالي الساعة بجوار مقابر الأربعة، قائلا هتروح أمين "كل اللي ليه مات.. يا ريتني مت معاهم" وأجبره الأهالي علي الانصراف من المقابر.



وكانت الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء قد تلقت إخطارا بحادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس وراح ضحيته 17 شخصا وأصيب 18 آخرين وتم نقلهم إلى المستشفيات.

وأفادت التحريات بأن 16 من الضحايا هم من أبناء محافظة المنيا وتحديدا من مركز بنى مزار شمال المحافظة وتبين أن الضحايا منهم 2 من قرية ساقولا و4 وهم أم وأبنائها الثلاثة من قرية منشية اليوسفى وكذلك ضحايا من قرية أم الساس وشلقام وابوجرج التابعين للمركز ايضا ضحية من مركز سمالوط وأخرى فى مطاى.



وخيم الحزن على محافظة المنيا، وقرى ضحايا الحادث، حيث تنتظر قرى "اعطو، وشلقام، وساقولا، ومنشية اليوسفي" في مركز بني مزار، لاستقبال جثامين ضحايا الحادث.



وحددت الأجهزة المختصة بمحافظة جنوب سيناء، هوية المتوفين في حادث تصادم أتوبيس غرب ووسط الدلتا مع ميكروباص، والذي وقع اليوم السبت على الطريق الدولي بجنوب سيناء، وتسبب في مصرع ١٧ شخصًا وإصابة 18 آخرين.



وأضاف المصدر أن الحادث أسفر أيضًا عن وفاة كل من محمود عبدالرحيم محمد أحمد، وعادل زايد جمال، وأحمد مصطفى محمد أبو النور، وأحمد شعبان محمد أحمد، ومحمد جابر رمضان سائق الأتوبيس، وأشرف محمود إسماعيل، وكمال محمد عبدالفتاح علي، وضاحي محمود، ورجب السيد أحمد، وجاري التعرف على هوية باقي الجثث وكان للمنيا العدد الأكبر في ضحايا حادث طور سيناء فقد لقي مصرع ١٥ شخصا مصرعهم من أبناء المحافظة من إجمالي ١٧ شخصا توفوا في الحادث.