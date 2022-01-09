مدرب غانا: نحن هنا لاثبات ترشحنا للفوز بكأس الأمم

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يرى ميلوفان راجيفاتش المدير الفني لمنتخب غانا، أن فيروس كورونا سيغير خطط العديد من المنتخبات خلال مباريات كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون.

وقال مدرب غانا في تصريحات للمؤتمر الصحفي: «لا توجد أزمة في معسكر المنتخب حتى الآن، لكن مع فيروس كورونا قد يتغير الأمر وتتغير الخطط بالنسبة للمنتخبات».

وأضاف: «نخوض معسكرنا حاليا وهناك لاعب غائب وهو كودوس محمد حيث لم ينضم لمعسكر المنتخب، لكنه سيلتحق بنا في الأسبوع القادم».

وأكمل: «لا أحد يصنفنا للفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية ولكننا هنا لإثبات إنهم على خطأ، وهذا أمر جيد بالنسبة لنا نشعر بارتياحية كبيرة».

ويشارك منتخب غانا في البطولة ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ويلتقي مع المغرب في الجولة الأولى.