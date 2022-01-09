صحيفة: إيطاليا تدرس تخصيص أكثر من ثلاثة مليارات يورو لدعم الشركات

تدرس الحكومة الإيطالية ما إذا كانت ستخصص مبلغا إضافيا بقيمة ثلاثة مليارات يورو(4ر3 مليار دولار)، في صورة دعم للشركات والأسر، التي تكافح لدفع فواتير الطاقة الخاصة بها.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت أن المعونات ستستهدف الفئات، الأكثر ضعفا، من المواطنين والشركات، مثل العمال، الذين فقدوا مؤخرا وظائفهم أو الشركات، في قطاع السياحة، التي تضررت بشدة من الجائحة، طبقا لما ذكرته صحيفة "إل ميساجيرو" اليومية.

كانت حكومة رئيس الوزراء، ماريو دراجي قد حصلت الشهر الماضي على دعم من المشرعين، لخطة ميزانية، بقيمة 32 مليار يورو، تشمل حوالي أربعة مليارات يورو، للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة.

وزاد التضخم في إيطاليا ليصل إلى أسرع وتيرة له، منذ أكثر من عقد، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيث أن ارتفاع تكاليف الطاقة مازال يؤدي إلى زيادة الأسعار.

كانت تكاليف المعيشة الشهر الماضي قد زادت بواقع 2ر4% عن العام الماضي، مقارنة بارتفاع بواقع 9ر3% ، في الشهر السابق عليه ، طبقا لما ذكره معهد الإحصاء الإيطالي "استات" يوم الأربعاء الماضي.