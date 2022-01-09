 سوريا وموريتانيا يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية - بوابة الشروق
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سوريا وموريتانيا يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية

فيصل المقداد
فيصل المقداد
أ ش أ
نشر في: الأحد 9 يناير 2022 - 10:42 م | آخر تحديث: الأحد 9 يناير 2022 - 10:42 م

بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطورها وتقدمها بما يتناسب مع تطلعات الشعبين في سوريا وموريتانيا.

ونقل وزير الخارجية السوري، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي، وفقا لوكالة الأنباء السورية، رسالة من الرئيس السوري بشار الأسد موجهة إلى رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني للاطمئنان على صحته، وتمنياته له بالشفاء العاجل إثر إصابته بفيروس كورونا وللشعب الموريتاني المزيد من التقدم والازدهار.

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