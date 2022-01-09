 فيديو.. مدينة باستو الكولومبية تحتفل بمهرجان السود والبيض - بوابة الشروق
الأحد 9 يناير 2022 3:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟


النتـائـج تصويت

فيديو.. مدينة باستو الكولومبية تحتفل بمهرجان السود والبيض

هديل هلال
نشر في: الأحد 9 يناير 2022 - 3:09 م | آخر تحديث: الأحد 9 يناير 2022 - 3:11 م

عرضت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» مقطع فيديو يرصد احتفال مدينة باستو الكولومبية بمهرجان السود والبيض، وهو من أبرز الفعاليات التي تحتفي بالتنوع العرقي والثقافي في جنوب غربي كولومبيا.

المهرجان، المدرج على قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو»، مستوحى من مزيج من تقاليد السكان الأصليين لكولومبيا وتقاليد إسبانية وأفريقية.

ورغم اسم المهرجان الذي يرتدي المشاركون فيه أزياء تجمع بين اللونين الأبيض والأسود في إشارة رمزية إلى الوحدة والمساواة، فإنه يمزج بين الألوان النابضة بالحياة والموسيقى للاحتفال بالتنوع العرقي والثقافي.

وألقت جائحة «كوفيد-19» بظلالها على المهرجان، حيث صنع الفنانون المشاركون فيه مجسمات مستوحاة من فيروس كورونا.

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك