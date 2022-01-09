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عرضت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» مقطع فيديو يرصد احتفال مدينة باستو الكولومبية بمهرجان السود والبيض، وهو من أبرز الفعاليات التي تحتفي بالتنوع العرقي والثقافي في جنوب غربي كولومبيا.

المهرجان، المدرج على قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو»، مستوحى من مزيج من تقاليد السكان الأصليين لكولومبيا وتقاليد إسبانية وأفريقية.

ورغم اسم المهرجان الذي يرتدي المشاركون فيه أزياء تجمع بين اللونين الأبيض والأسود في إشارة رمزية إلى الوحدة والمساواة، فإنه يمزج بين الألوان النابضة بالحياة والموسيقى للاحتفال بالتنوع العرقي والثقافي.

وألقت جائحة «كوفيد-19» بظلالها على المهرجان، حيث صنع الفنانون المشاركون فيه مجسمات مستوحاة من فيروس كورونا.