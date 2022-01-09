عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، منطقة مدمرة الأسبوع الماضي جراء حريق غابات شتوي نادر اندلع بين مدينتي دنفر وبولدر في ولاية كولورادو.

وتسبب حريق مارشال في تدمير أكثر من ألف منزل يومي 30 و31 ديسمبر وفقدان شخصين، ما جعله أكثر حرائق كولورادو تدميرا على الإطلاق من حيث الخسائر في الممتلكات.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أثناء زيارته لموقع أكثر حرائق الغابات تدميراً في ولاية كولورادو، إن هذا الحريق الشتوي النادر يمثل أحدث تذكير «خطِر» بتغير المناخ الذي يأمل التصدي له ببرنامجه للطاقة المتجددة.

وأضاف بايدن بعد قيامه بجولة في حي في بلدة لويزفيل بمنطقة دنفر والذي تحول إلى أنقاض بسبب حريق مارشال المدمر الأسبوع الماضي: «لا يمكننا تجاهل حقيقة أن هذه الحرائق تشتعل بشدة».

وتابع خلال كلمة للمسعفين وأفراد من البلدة: «إن هذا كان أحدث حريق في سلسلة من حرائق الغابات المدمرة للغاية في كولورادو ومناطق أخرى في الغرب، والتي يقول خبراء إنها من أعراض الجفاف الشديد وارتفاع درجات الحرارة المرتبط بتغير المناخ».

واستغل بايدن أيضاً تلك الفرصة لدعم مبادرته التشريعية الرئيسية التي ستخصص مليارات الدولارات لتعزيز إدارة الغابات ومكافحة الحرائق وجهود خفض انبعاثات الكربون. ووافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على مشروع القانون، الذي يعترض عليه الجمهوريون، في نوفمبر الماضي.