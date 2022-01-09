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البحرين ترحب بالحوار بين الأطراف السودانية

علم السودان
علم السودان
أ ش أ
نشر في: الأحد 9 يناير 2022 - 7:51 ص | آخر تحديث: الأحد 9 يناير 2022 - 7:51 ص

رحَّبت البحرين اليوم السبت، بالحوار بين الأطراف السودانية، مؤكدة دعمها إحياء العملية السياسية في السودان لما من شأنه تحقيق الأمن والسلم ووحدة واستقرار السودان.
وأشادت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية - بالدور البناء الذي قامت به الأمم المتحدة في هذا الخصوص والمساعي التي بذلتها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، لإجراء مشاورات سياسية بين جميع المكونات.
وأكدت تضامن البحرين ودعمها الكامل للسودان لتحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار والسلام والتنمية.

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