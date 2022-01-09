إفريقيا تتحدى أوروبا والاتحاد الدولي وتستعيد روح البطولة الأولى في النسخة الـ33

الكاميرون تقص شريط المباريات أمام بوركينا فاسو.. وإثيوبيا تواجه الرأس الأخضر

تتجه أنظار جماهير كرة القدم في العالم، والقارة الإفريقية بشكل خاص إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي، حيث يرفع الستار اليوم الأحد عن النسخة الثالثة والثلاثين لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم «الكاميرون 2021»، والتي تقام بداية من اليوم وحتى 6 فبراير المقبل، بعد تأجيلها سنة كاملة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأحاطت الشكوك بإمكانية إقامة البطولة في موعدها المحدد، حتى قبل أيام قليلة من انطلاقها، في ظل دعوات بتأجيلها أو نقلها لبلد آخر، قبل أن تحسم اللجنة التنفيذية للكاف هذا الجدل، وتعلن في 22 ديسمبر الماضي، إقامة المسابقة كما هو مقرر سلفا.

وكما انطلقت البطولة في أول نسخة لها 1957 بموقف صارم ضد العنصرية، التي تمثلت في قرار استبعاد جنوب إفريقيا، بعد تمسكها بمشاركة اللاعبين ذوي البشرة البيضاء دون عن غيرهم، تعود النسخة الحالية لمواجهة عنصرية من نوع جديد، حيث تعرضت الكاميرون لضغوط عديدة من أجل تأجيل البطولة إرضاء للأندية الأوروبية التي أبدت عدم رغبتها في التفريط في لاعبيها الأفارقة في هذا الوقت المهم من الموسم.

وشهدت الفترة الماضية جدلا كبيرا حول جاهزية الملاعب لاستضافة مباريات البطولة، مرورا بالتهديدات الأمنية داخل الكاميرون، بالإضافة للتشكيك في قدرة البلد الذي يقع في غرب إفريقيا على توفير الحماية الكافية للاعبين لتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا، لاسيما مع ظهور المتحور الجديد "أوميكرون" وتفشيه داخل القارة.

وتعود الكاميرون لاستضافة البطولة بعد مرور نصف قرن عن تنظيمها لنسخة وحيدة من البطولة، وتخوض الكاميرون مباراتها الافتتاحية بالنسخة الـ33 لأمم إفريقيا، ضد بوركينا فاسو، اليوم الأحد، ضمن المجموعة الأولى بدور المجموعات للمسابقة، التي تشهد أيضا مواجهة أخرى بين منتخبي إثيوبيا والرأس الأخضر (كاب فيردي) في نفس اليوم.

وبعدما سبق أن التقيا في المباراة الافتتاحية أيضا لنسخة البطولة عام 1998، تعود الكاميرون لمواجهة بوركينا فاسو من جديد، حيث يأمل المنتخب الملقب بـ "الأسود غير المروضة" في مواصلة تفوقه على منافسه، الذي تغلب عليه 1 - 0 قبل 24 عاما بالعاصمة البوركينية واجادوجو.

كما سيكون هذا هو اللقاء الثالث بين المنتخبين في أمم إفريقيا، بعدما واجها بعضهما البعض في مرحلة المجموعات بنسخة المسابقة عام 2017 بالجابون، حيث انتهى اللقاء بالتعادل 1-1.

ويسعى المنتخب الكاميروني، الفائز بالبطولة أعوام 1984 و1988 و2000 و2002 و2017، لاستغلال مؤازرة الأرض والجمهور له لتحقيق انطلاقة جيدة في مشواره بالمسابقة، حيث يرغب في أن يكون أول مستضيف للبطولة يتوج باللقب منذ 16 عاما، وبالتحديد منذ حصول المنتخب المصري على البطولة التي احتضنتها ملاعبه في عام 2006.

ولم يتمكن أي منتخب منظم للمسابقة من الفوز بها، ليصبح منتخب الكاميرون، صاحب المركز الثاني في قائمة أكثر المنتخبات فوزا بأمم إفريقيا، بفارق لقبين خلف المنتخب الوطني المصري، الأكثر تتويجا بـ7 ألقاب، مطالبا بوضع حد لتلك اللعنة هذا العام.

ويضم منتخب الكاميرون، الذي يشارك للمرة الـ20 في البطولة، مجموعة من النجوم في مختلف الخطوط، وفي مقدمتهم المهاجم الخطير فانسون أبوبكار، لاعب نادي النصر السعودي، صاحب هدف التتويج باللقب في عام 2017 بالجابون في مرمى المنتخب المصري.

كما يضم المنتخب الكاميروني أيضا إيريك مكسيم تشوبو موتينج، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، وكريستيان باسوجوج، لاعب شنجهاي شينهوا الصيني، الذي يشارك للمرة الثالثة على التوالي بأمم إفريقيا، وأندريه أنجوسيا، لاعب وسط نابولي الإيطالي، ومن خلفهم أنديه أونانا، حارس مرمى أياكس أمستردام الهولندي.

ولن يكون منتخب بوركينا فاسو لقمة سائغة أمام نظيره الكاميروني، حيث يطمع منتخب "الخيول"، العائد للبطولة بعدما غاب عنها في النسخة الماضية، في مشاركة أخرى مميزة، بعدما بلغ المباراة النهائية في نسخة عام 2013 بجنوب إفريقيا، والدور قبل النهائي عامي 1998 و2017.

ويمتلك منتخب بوركينا فاسو مجموعة متجانسة من اللاعبين الأكفاء، وفي مقدمتهم برتراند تراوري، نجم أستون فيلا الإنجليزي، الذي تعافى من إصابة في الفخذ تعرض لها في أكتوبر الماضي، غير أن الفريق يعاني من غياب لاسينا فرانك تراوري، الذي تعرض لإصابة ستبعده لبقية الموسم الحالي، وبريان دابو، لاعب ريزا سبور التركي المصاب، الذي لعب دورا رئيسيا مع الفريق خلال تصفيات كأس العالم في قطر 2022.

وكان منتخب بوركينا فاسو قريبا من تحقيق المفاجأة والتأهل للمرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال على حساب المنتخب الجزائري، لكن تعادله المثير 2 / 2 مع "محاربو الصحراء" في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في نوفمبر الماضي، حال دون ذلك، وهو ما يعكس صعوبة مهمة المنتخب الكاميروني في لقاء الغد، الذي يجرى بملعب "أوليمبيه" ويديره الحكم الجزائري مصطفى غربال.

وفي المقابل، تبدو حظوظ منتخبا إثيوبيا والرأس الأخضر متكافئة إلى حد كبير في لقائهما الأول بالمجموعة، حيث يبحث كل منهما عن حصد النقاط الثلاث لتعزيز آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية.

ويعود المنتخب الإثيوبي بعد غياب 9 أعوام للمشاركة في البطولة، التي توج بها في عام 1962، حيث يستعد لتسجيل ظهوره الـ11 في المسابقة، في حين يتواجد منتخب الرأس الأخضر للمرة الثالثة بأمم إفريقيا، بعدما سبق أن شارك عامي 2013 و2015.

ويعتمد المنتخب الإثيوبي على مجموعة من اللاعبين المحليين في البطولة، حيث يضم لاعبين اثنين فقط من خارج البلاد هما شيملس بيكيلي، لاعب الجونة، ومجيب قاسم، المحترف في صفوف شبيبة القبائل الجزائري، ليصبح أحد أقل منتخبات البطولة اعتمادا على المحترفين بالخارج.

وعلى العكس تماما، يستعين منتخب الرأس الأخضر، الذي يحلم بتحقيق إنجاز يضاهي ما حققه في نسخة المسابقة عام 2013، التي شهدت صعوده لدور الثمانية، بقائمة كاملة من المحترفين بأوروبا والوطن العربي، ومن بينهم ريان مينديز، لاعب النصر الإماراتي، وجوليو تافاريس لاعب الفيصلي الأردني، ودجانيني، نجم طرابزون سبور التركي الحالي، وأهلي جدة السعودي السابق.