تركيا تعلن تحييد 12 من مسلحي حزب العمال الكردستاني على الحدود مع سوريا

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد 12 عنصرا من مسلحي حزب العمال الكردستاني، ردا على مقتل 3 جنود أتراك في انفجار على الحدود مع سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأناضول للأنباء أن "الجيش التركي استهدف مواقع للتنظيم الإرهابي، ووفق المعلومات الأولية تم تحييد 12 إرهابيا".

وشدد البيان على مواصلة القوات المسلحة التركية عملياتها العسكرية ضد من وصفتهم بالإرهابيين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل 3 من جنودها جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على الشريط الحدودي مع سوريا في قضاء "أقجة قلعة" التابعة لولاية "شانلي أورفة" جنوب شرقي البلاد.