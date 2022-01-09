قطر توافق على منح جرعة معززة من لقاح كورونا للفئة من 12 إلى 15 عاما

وافقت وزارة الصحة العامة القطرية على إعطاء الجرعة المعززة من لقاح «فايزر وبيونتيك» ضد «كوفيد-19» للفئة العمرية من 12 - 15 عاما، ويأتي هذا القرار بعد دراسات أجريت مؤخرا تؤكد سلامة وفعالية الجرعة المعززة للقاح فايزر وبيونتيك لهذه الفئة العمرية.



ونقلًا عن وكالة الانباء القطرية «قنا»، مساء الأحد، بناء على ذلك فإن الأطفال في الفئة العمرية من 12 - 15 عاما الذين حصلوا على الجرعة الثانية منذ أكثر من ستة أشهر مؤهلون الآن للحصول على الجرعة المعززة ضد «كوفيد-19».



وأكدت الصحة القطرية أن الجرعة المعززة ضرورية للغاية لضمان استمرار تمتع الأفراد بمستويات عالية من الحماية من المضاعفات الشديدة ورفع معدلات المناعة ضد كافة سلالات كورونا بما فيها سلالة «أوميكرون».



الجدير بالذكر أنه منذ موافقة وزارة الصحة القطرية على إعطاء أطفال الفئة العمرية من 12 - 15 عاما في مايو 2021 لقاح فايزر وبيونتيك ضد كورونا، أثبت التطعيم سلامته وفعاليته بشكل ملحوظ، ولم تسجل سوى آثار جانبية طفيفة لبعض الحالات على جرعتي اللقاح.



وكانت الوزارة قد وافقت مؤخرا على إعطاء الجرعة المعززة للأطفال بعمر 16 و17 عاما، ومع تزايد أعداد الإصابات الجديدة المسجلة يوميا لكورونا في دولة قطر، تنصح الوزارة الآباء بتقديم الدعم لأبنائهم للحصول على الجرعة المعززة عندما يصبحون مؤهلين للحصول عليها.



وتتوفر الجرعات المعززة للأطفال بعمر 12 - 15 عاما في كافة المراكز الصحية الأولية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ويمكن للآباء الاتصال بالخط الساخن لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية على الرقم 40277077 لحجز موعد لأبنائهم المؤهلين للحصول على الجرعة المعززة من اللقاح، كما يمكن لهذه الفئة العمرية الذهاب إلى المراكز الصحية مباشرة دون مواعيد مسبقة.