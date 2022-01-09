إندونيسيا تعيد سلاحف إلى البحر بعد إنقاذها من البشر

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أطلقت سلطات جزيرة «بالي» الإندونيسية 33 سلحفاة من الأنواع البحرية الخضراء المعرضة للخطر في مياه المحيط السبت.

جاء ذلك في محاولة للحفاظ على كائنات مهددة من قبل الصيادين والعاملين في تجارتها غير المشروعة.

ووفقًا لما أشارت إليه وكالة «رويترز»، فإن سلاحف البحر الخضراء (تشلونيا ميداس) محمية في إندونيسيا، وأطلقت السلطات 33 منها على ساحل كوتا بعد إنقاذها في عملية نفذتها البحرية في ديسمبر لمكافحة الصيد الجائر.

وتجمع سائحون لمشاهدة عملية الإطلاق وتصويرها بهواتفهم وسط جو من البهجة بينما كانت السلاحف تتحرك على الشاطئ.

وأصبحت إندونيسيا مركزا للتجارة غير المشروعة للسلاحف البحرية دوليا لتلبية الطلب من دول مثل ماليزيا وفيتنام والصين.

وقد يواجه من يدان بالتجارة فيها السجن لما يصل إلى خمس سنوات بموجب القانون الإندونيسي.

وتحظى السلاحف بحماية قانونية في إندونيسيا، حيث تواجه أيضاً تهديداً من أنشطة الصيد غير القانونية والقضاء على مواقع عيشها الطبيعية.