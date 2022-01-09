مصدر بالأنفاق: وصول ثالث قطارات مونوريل العاصمة الإدارية نهاية يناير الجاري

كشف مصدر بالهيئة القومية للأنفاق، عن وصول ثالث قطارات مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة نهاية يناير الجاري، ضمن 40 قطارا تعاقدت عليها الهيئة مع شركة ألستوم العالمية لمونوريل العاصمة الإدارية.

وقال المصدر لـ"الشروق"، إن الهيئة تسلمت في وقت سابق القطارين الأول والثاني على أن يتوالى توريد بقية الوحدات المتحركة المتعاقد عليها على دفعات لحين انتهاء تنفيذ المشروع نهاية 2022.

وذكر المصدر، أن قطارات المونوريل المتعاقد عليها أحادية السكة وستتحرك على كمرة خرسانية، لافتًا إلى عملها بدون سائق وبسرعة تصميمية تصل إلى 90 كيلومترا في الساعة.

وتابع: "من المخطط أن يستغرق زمن الرحلة لخط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة من بداية الرحلة حتى نهايتها نحو 60 دقيقة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النقل تثبيت أول قطار مونوريل للعاصمة الإدارية أمام فندق الماسة عند محطة مدينة الفنون تزامنًا مع احتفالات أكتوبر، قبل أيام من تثبيت القطار الثاني في نوفمبر الماضي على محور المشير طنطاوى لإجراء تجارب الآداء والتأكد من مواصفات القطار.