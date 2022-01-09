مدير مباحث الإنترنت السابق: لا تتصل بالإنترنت طوال اليوم لتجنب اختراق الهاتف

كشف اللواء علي أباظة، مدير مباحث الانترنت السابق بوزارة الداخلية، طرق التأمين من مخاطر التقنيات الحديثة، ومنع اختراق الحاسب سواء آلي أو هاتف محمول.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البداية يجب عدم الاتصال بالإنترنت طوال اليوم وعدم توصيله بشبكة «الواي فاي» طالما لم يتم استخدامه.

وأشار على ضرورة وضع رقم سري للهاتف المحمول، منعًا لوقوع الهاتف في يد أي شخص آخر وهو ما سيسهل عليه عملية نسخ البيانات بسهولة، قائلًا: «في 20 ثانية يمكن مزامنة جميع الرسائل ببرنامج واتس آب».

وشدد على ضرورة اختيار رقم سري معقد لـ«الراوتر» باستخدام أرقام كبيرة وصغيرة ورموز معقدة وأن يكون طويلًا وتغييره بشكل دوري، محذرًا من خطورة منح الرقم السري للجيران، لأنه في حال ارتكاب جريمة ستظهر الـ IP الخاص بصاحب الراوتر ويصبح هو المتهم.

وحذر اللواء علي أباظة من التطبيقات مجهولة الهوية وأيضًا الروابط الغير مؤمنة، وطالب عدم ترك الهاتف لفني الصيانة وقت الإصلاح حال وجود بيانات عليه، مشيرًا إلى أنه في حال بيع الهاتف يجب إزالة جميع البيانات بالمسح ثم السوفت وير للتأكد من المحو التام، أما الحاسب فيفضل عمل «فورمات» للهارد قبل البيع.