مدير مباحث الإنترنت السابق: الإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني يكون في سرية تامة

وجه اللواء علي أباظة، مدير مباحث الانترنت السابق بوزارة الداخلية، المواطنين بضرورة الإبلاغ عن جرائم الإبتزاز الإلكتروني فورًا والتأكيد أنها ستكون في سرية تامة ولا يمكن لأحد أن يحصل عليها.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أن البلاغ سيكون في سرية تامة وجميع التسجيلات لا يمكن لأحد أن يحصل عليها، مشيدًا بكفاءة ضباط مباحث الإنترنت.

وأوضح مدير مباحث الانترنت السابق بوزارة الداخلية، أن المحاضر في هذا الشأن لم تعد مقتصرة على العباسية أو الفروع، ويمكن أن يتم الإبلاغ في الأقسام والمديريات.

وتابع خلال حديثه بقناة صدى البلد، أن الشق الأول في البلاغ يكون جنائي من خلال أخذ الأقوال مع ضابط شرطة، والشق الثاني يكون مع مهندس يرى التسجيلات أو الواقعة ويبحثها جيدًا، والمرحلة الثالثة على الرصد والتتبع بعد تحديد الجاني.