الأقصر ترفع درجة الاستعداد القصوى تحسباً للطقس السئ

أعلنت إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، رفع درجة الاستعدادات للتغيرات في الأحوال الجوية واستمرار عمل غرفة العمليات بالمحافظة على مدار الـ 24 ساعة، والتنسيق الكامل مع غرف العمليات والوحدات المحلية والمدن.

وأكدت إدارة الأزمات مراجعة مخرات السيول في جميع المناطق واتخاذ جميع التدابير الاحترازية لدرء الوقيعة من أخطار السيول والأمطار الشديده باتخاذ كل الاحتياطات والاستعدادات.

من جهته أكد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية المسبقة التي تضمن الحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين من أخطار الأمطار والسيول، طبقا لتحذيرات الأرصاد الجوية، واستمرار رفع درجات الاستعداد القصوى تحسباً للتقلبات الجوية وموسم الأمطار الغزيرة.

وأشار محافظ الأقصر إلى التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية والجهات المعنية الأخرى، وتقديم تقرير دوري للتأكد بصفة دائمة من تطهير مخرات السيول، وكذا مصارف الأمطار، والاطمئنان لتوافر المعدات اللازمة للتعامل مع تراكم الأمطار.