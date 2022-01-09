خيري رمضان ناعيًا وائل الإبراشي: «كنا ننتظر عودته للشاشة»

عبر الإعلامي خيري رمضان، عن حزنه الشديد وصدمته من خبر وفاة الإعلامي وائل الإبراشي متأثر بتداعيات فيروس كورونا، وودعه قائلا: «وائل الإبراشي واحد من أنقى وأطيب وأقى الإعلاميين، وبعثة الاعلاميين فى منتدى شباب العالم فى حالة حزن شديد على الراحل».

وأكد الإعلامي خيري رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن وائل الإبراشي لم يكن مجرد زميل ولكنه كان صديقا لكل الاعلاميين، مضيفا: «كنا ننتظر عودته ووائل صحفي لف العالم يدور على الحقيقة».

وتابع: «وائل كان دائما له وجهة نظر مختلفة وعمل شكل مختلف للعاشرة مساء وكان إضافة للتلفزيون المصري، وزعلانين اننا مش قادرين نمشي في جنازته صباحا لأننا فى منتدى شباب العالم ومهمة وطنية وهنا مسئولية والمسألة صعبة بالنسبة لنا ألا نكون فى وداع زميل العمر كله».