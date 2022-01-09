أسامة عبدالرؤوف الشاذلي: تزوير الكتب يعطل تشكيل عقول القراء

قال الكاتب والروائي أسامة عبد الرؤوف الشاذلي، إن دور النشر تلعب دورا كبيرا في تشكيل عقول القراء بإصداراتها، وأنه في المقابل تزوير الكتب مسألة تعطل هذا الدور الحيوي.

جاء ذلك خلال مناقشة برنامج حديث القاهرة على فضائية القاهرة والناس، مسألة تزوير الكتب، خاصة قبل أيام من انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب، وبعد أيام من تزوير أحدث روايات الكاتب المستشار أشرف العشماوي وهي "الجمعية السرية للمواطنين التي تم تزويرها بعد 4 أيام فقط من صدورها.

وقال عبدالرؤوف في حضور الإعلامي خيري رمضان، إن الكتاب المزور رديء الطباعة ويسيء لسمعة الكاتب، وأن دور النشر في مصر عددها قليل وكثير من الكتاب يلجأون إلى السوشيال ميديا لنشر إبداعاتهم.

وتابع أن الروايات المسموعة ترضي أذواقا معينة وتواجه تزوير الكتب، وأن المزور يتعرض لعقوبة تصل إلى 10 آلاف جنية غرامة فقط، مشيرة إلى أن قلة التوزيع في الأقاليم تفتح الباب أمام تزوير الكتب وعلى دور النشر مراعاة ذلك.