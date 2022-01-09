 بولندا تسجل 10 آلاف و897 إصابة جديدة و292 حالة وفاة بكورونا - بوابة الشروق
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بولندا تسجل 10 آلاف و897 إصابة جديدة و292 حالة وفاة بكورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 9 يناير 2022 - 9:15 ص | آخر تحديث: الأحد 9 يناير 2022 - 9:15 ص

سجلت بولندا 10 آلاف و897 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 292 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 4 ملايين و202 ألف و90 إصابة، والوفيات إلى 99 ألفا و720 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 48 مليونا وألفين و829 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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